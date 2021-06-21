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Глава чеченского телеканала пообещал убивать критикующих Рамзана Кадырова
21 июня, 2021 21:14
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Youtube / GROZNY 777
Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил, что готов убивать тех, кто критикует главу Чечни Рамзана Кадырова. Свое заявление он разместил в собственном Instagram-аккаунте.
На виде Ахмадов сообщает, что он поддерживает Кадырова и ради него готов пойти на убийство и побои.
«И если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — сообщил он.
Ахмадов также сообщил, что «враг» чеченского главы является его личным врагом и «врагом чеченского народа», сообщает Lenta.ru.
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