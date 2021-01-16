Глава Бурятии распустил правительство ради перспектив

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Руководящий Бурятией Алексей Цыденов отправил в отставку региональный кабинет министров. Новое правительство будет сформировано, по его словам, «в ближайшее время».

Причинами отставки Цыденов назвал необходимость в структурных изменениях. С каждым из министров он обещал переговорить лично.

Как передает издание «Сибирь.Реалии», до назначения новых руководителей ведомств, прежние министры продолжать исполнять свои обязанности.