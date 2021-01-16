Новости Общество
Общество
Глава Бурятии распустил правительство ради перспектив
16 января, 2021 15:57
1 мин
Flickr
Руководящий Бурятией Алексей Цыденов отправил в отставку региональный кабинет министров. Новое правительство будет сформировано, по его словам, «в ближайшее время».
Причинами отставки Цыденов назвал необходимость в структурных изменениях. С каждым из министров он обещал переговорить лично.
Как передает издание «Сибирь.Реалии», до назначения новых руководителей ведомств, прежние министры продолжать исполнять свои обязанности.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин