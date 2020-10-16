Глава белорусского КГБ призвал граждан страны следить за своими близкими

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Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель заявил о готовящихся на территории республики провокациях.

Тертель убежден, что оппозиционные силы ставят своей главной целью дискредитировать правоохранительные органы страны.

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий — дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», — цитирует главу ведомства издание БелТА.

В целях недопущения очернения репутации органов правопорядка, силовики намерены найти и привлечь к отвественности всех, по их мнению, причастных к происходящему.

«Хочу попросить наших граждан быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность», — подытожил глава КГБ.