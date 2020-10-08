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«Гламурный корабль»: Рогозин оценил удачные пуски Crew Dragon

Марьям Ибрагимова
8 октября, 2020 11:18
1 мин
Фото: NASA
Фото: NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что полагаться на новоиспеченный космический корабль раньше времени не стоит. Сначала он должен наработать статистику безопасности, только после этого им можно хвастаться. Так Рогозин высказался о пуске Crew Dragon.

По его мнению, у главы SpaceX Илона Маска «большой, гламурный и красивый корабль», однако его стоимость гораздо выше стоимости «Союза». К тому же, безопасность космического корабля гораздо важнее его внешних характеристик.

«И они еще ни разу не испытали его во внештатных ситуациях. Рано им пить шампанское. Поаккуратнее надо быть с яркими заявлениями. У Маска нет статистики, он еще не сертифицировал свой корабль», – цитирует главу Роскосмоса ТАСС.

Он напомнил о разработанном в СССР космическом корабле «Союз», который за всю историю пусков имел три аварии и экипажи были спасены.

В заключение Рогозин заявил, что Маск – талантливый предприниматель и смелый инженер. За это он его и уважает.

Ранее сообщалось, что Илон Маск оценил статью Дмитрия Рогозина о Crew Dragon одной фразой.

темы
Роскосмос
Илон Маск
SpaceX
Crew Dragon
Рогозин
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