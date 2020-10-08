«Гламурный корабль»: Рогозин оценил удачные пуски Crew Dragon

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что полагаться на новоиспеченный космический корабль раньше времени не стоит. Сначала он должен наработать статистику безопасности, только после этого им можно хвастаться. Так Рогозин высказался о пуске Crew Dragon.

По его мнению, у главы SpaceX Илона Маска «большой, гламурный и красивый корабль», однако его стоимость гораздо выше стоимости «Союза». К тому же, безопасность космического корабля гораздо важнее его внешних характеристик.

«И они еще ни разу не испытали его во внештатных ситуациях. Рано им пить шампанское. Поаккуратнее надо быть с яркими заявлениями. У Маска нет статистики, он еще не сертифицировал свой корабль», – цитирует главу Роскосмоса ТАСС.

Он напомнил о разработанном в СССР космическом корабле «Союз», который за всю историю пусков имел три аварии и экипажи были спасены.

В заключение Рогозин заявил, что Маск – талантливый предприниматель и смелый инженер. За это он его и уважает.

Ранее сообщалось, что Илон Маск оценил статью Дмитрия Рогозина о Crew Dragon одной фразой.