Читательница «Фонтанки»

В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из машин скорой помощи. Пациентов массово везут в Покровскую больницу - медучреждение с самым большим коечным фондом для коронавирусных больных.

На сдачу одного пациента уходит примерно 20 минут. По нормам, допускать скопления больных в приемном покое нельзя.

О гигантских очередях рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах. Его машина с пациентом была в очереди 18-ой.

Власти города объяснили ситуацию «приметой пандемии». Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина рассказала, что в больнице 543 койки, в день выписывается по 45-50 пациентов и примерно столько же поступает.

Она не смогла пообещать, что очереди из скорых быстро исчезнут.

«...К сожалению, очереди из скорых хоть и стали приметой времени, но это такая примета пандемии. Сказать, что завтра в одночасье у нас исчезнут все очереди, мы не можем», - сказала она РБК.

Об очередях из скорых у больниц в Петербурге сообщалось в апреле. В городе 9 больниц принимали пациентов с коронавирусом.