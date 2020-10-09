Гигантская бабочка размером с птицу завелась в Чернобыле

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В Чернобыле выявили редкий вид бабочек. По размерам они сравнимы с птицей.

Бабочку обнаружили сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Редкая для Украины голубая ленточница - один из крупнейших видов бабочек. Размах ее крыльев достигает 110 миллиметров, а длина переднего крыла - 45 миллиметров.

Ленточница активна в ночное время суток и реагирует на свет. Как только прекратятся дожди, насекомое перенесут на любимое дерево - тополь, пишет РИА Новости.

В июле 2016 года в Черновицкой области на Украине убили неизвестное животное, которое нападало на цыплят и другую птицу. Ветеринары не смогли определить, что это за хищник.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник находится на территории, где в 1986 году произошла крупнейшая техногенная катастрофа. Радиационному облучению подверглись 8,4 миллиона жителей современных Беларуси, Украины и России.

Ранее сообщалось о рассекреченных Украиной документах об авариях на Чернобыльской АЭС до 1986 года.