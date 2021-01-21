Гидрометцентр: Россиянам придётся смириться с аномальной погодой

Общество

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным изменениям погоды.

Он пояснил, что за последнее время средние значения погоды, которые были рассчитаны за большое количество времени, наблюдаются реже. Повторяемость «нормальной» погоды уменьшается.

По словам Вильфанда, аномальные погодные явления стали естественными из-за глобального потепления, поэтому к ним необходимо привыкнуть.

«Увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», — цитируют главу Гидрометцентра «Известия».