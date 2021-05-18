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Гидрометцентр предупредил россиян о рекордной за 140 лет жаре
18 мая, 2021 04:32
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pixabay.com/
Жителей центральной России предупредили о наступлении рекордной за 143 года наблюдений жаре.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столбики термометров 18 мая поднимутся до 32 градусов - впервые с 1878 года, когда в Москве была установлена первая метеостанция.
Как отметил синоптик, жарко будет не только днем, но и ночью, сообщает «Рен ТВ».
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