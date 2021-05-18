Гидрометцентр предупредил россиян о рекордной за 140 лет жаре

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Жителей центральной России предупредили о наступлении рекордной за 143 года наблюдений жаре.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, столбики термометров 18 мая поднимутся до 32 градусов - впервые с 1878 года, когда в Москве была установлена первая метеостанция.

Как отметил синоптик, жарко будет не только днем, но и ночью, сообщает «Рен ТВ».