Гибель железной женщины

В тот роковой день, 31 октября 1984 года, она проснулась в хорошем настроении. Порадовалась солнцу, струившемуся сквозь занавески, улыбнулась своим мыслям. Затем полистала свой ежедневник. Утром ее ждала встреча с английским актером и драматургом Питером Устиновым, который собирался взять у нее интервью для нового фильма.

Индира выходит в столовую, чтобы позавтракать и просмотреть утренние газеты. Потом идет к гардеробу, чтобы выбрать наряд. Несколько минут перебирает вещи, примеряет одно, другое. Наконец, она выбирает золотистое сари. Обычно госпожа премьер-министр надевает бронежилет, но то утро отказывается от него. Аргумент женщины стар, как мир: «Я не хочу выглядеть полнее!» Да и бояться она не привыкла.

Перед тем, как выйти из дома, Индира подходит к зеркалу и поправляет прическу со знаменитой седой прядью. Снова улыбается. Через несколько дней ей исполнится 67, но она, как всегда, выглядит отменно.

Устинов со съемочной группой ждет Ганди за воротами резиденции. Премьер-министр, видя гостей, ускоряет шаги, идет мимо телохранителей в синих тюрбанах - Беанта Сингха и Сатвант Сингх. Обычно они с поклоном, сложив руки на груди, здороваются с ней. Индира отвечает им приветствием.

Но сегодня все не так, как обычно. Глаза охранников горят ненавистью. Индира с удивлением – ужаснуться она не успела – смотрит, как один из стражей расстегивает кобуру и выхватывает пистолет. Другой вскидывает автомат…

Через мгновение гремят выстрелы. Один за другим, как набат. Стреляют двое - в упор. В падающее, а потом неподвижное, окровавленное тело женщины.

На несколько секунд воцаряется тишина. Потом слышится топот ног, громкие крики. К месту покушения, охваченного пороховым дымом, бегут, сломя голову, другие охранники премьер-министра. Пальба возобновляется с новой силой. Один за другим на землю падают сраженные пулями террористы…

Индира, родившаяся в ноябре 1917 года, была дочерью первого премьер-министра Индии Джавахарлала – его имя переводится с хинди как «драгоценный рубин» - Неру. Когда она появилась на свет, отец, юрист по профессии, только начинал свою политическую карьеру в партии Индийский национальный конгресс.

Увидев новорожденную, ее дед, известный политик Мотилал Неру воскликнул: «Эта девочка будет лучше тысячи сыновей». Застучала дробь барабанов, послышался запах благовоний. Вспыхнул огонь, в который гости бросали рисовые зерна. На счастье!

Девочку назвали Индирой в честь прабабушки, матери Мотилала, удивительной, стойкой женщины. «Дорогая взору» - второе имя Индиры.

Она училась в английской школе, но – без желания. В ней уже зрел протест против колонизаторов. Она слышала горячие споры отца и деда. Сын был более радикален, отец же пытался погасить его пыл.

В их доме часто бывал Махатма Ганди. Впрочем, его речи поначалу не задели души и сердца Мотилала. Наоборот, аполитичный старец казался ему скучным. Ганди считал, что достигнуть свободы можно лишь разрушив рабскую психологию подчинения злу. В этом он видел путь к освобождению нации

Отец посвящал дочь в историю Индии, толковал веды. Она много читала: Виктора Гюго, Редьярда Киплинга, Жюля Верна, Герберта Уэллса. Ее любимой исторической героиней стала Хаббе Хатун, кашмирская правительница XVI века. Вершины власти она достигла благодаря своему чудесному голосу. По преданию, ее, крестьянскую девушку по имени Зуна, услышал султан Кашмира Юсуф Шах и был очарован. Она стала его любимой женой, написала множество песен. Когда Юсуф был низложен, она ушла из дворца и ходила по Кашмиру, исполняя свои песни…

Когда Индире исполнилось семнадцать, она по совету отца поступила в народный университет в Шантиникетане, основанный другом семьи Неру - Рабиндранатом Тагором. Однако после смерти матери Камелы девушка прервала учебу. Вскоре ушла в мир иной и бабушка - Сваруп Рани.

Индире было тяжело возвращаться в опустевший дом, и она уехала учиться в Оксфорд. Во время летних каникул она отправилась в Париж. Здесь она познакомилась с Ферозом Ганди – отнюдь не родственником, а просто однофамильцем великого Махатмы Ганди. Он был хорошо образован, вежлив. С ним Индире было хорошо, однако на предложение о замужестве она ответила отказом.

Через некоторое он время Фероз снова предложил ей руку и сердце, но она снова воспротивилась. Дело в том, что женщина из высшей брахманской касты не могла выйти замуж за человека низшей касты, к тому же – иноверца: Ганди был выходцем из семьи огнепоклонников-парсов.

Наконец, после дискуссий и обсуждений состоялась свадьба. Молодожены обошли семь раз вокруг священного огня и поклялись друг другу в верности. Медовый месяц они провели в Кашмире…

Путь Индиры, проторенный отцом, лежал в политику. Она часто была рядом с Неру, участвовала в его вояжах. В 1955 году они приехали в Советский Союз. Это был длительный визит: индийские гости побывали в Москве, Сталинграде, Ялте, Тбилиси, Ташкенте, Магнитогорске. Потом они прилетели в Свердловск (ныне - Екатеринбург)

Как писала газета «Уральский рабочий», «на всем пути следования свердловчане горячо приветствовали главу правительства Республики Индии Джавахарлала Неру». Специально сгонять народ не пришлось, тысячи горожан сами пришли на встречу с посланцами дружественной Индии, которая в то время у всех была на устах. Отовсюду слышались громогласные возгласы лозунг «Хинди руси бхай-бхай!» - «Индийцы и русские - друзья». Эти слова еще услышит российская земля…

Любопытно, что популярности гостей подсобило кино. В кинотеатрах тогда показывали фильм «Бродяга» с легендарным Раджем Капуром. На эту ленту народ валил валом. И тут подоспели живые и очень симпатичные индийцы.

Неру и его дочь посетили Уралмаш. На премьера завод произвел неизгладимое впечатление - с тех пор началось сотрудничество предприятия с Индией, которое продолжалось многие десятилетия

Гостей пригласил – к себе – разумеется, с разрешения властей – почетный заводчанин Сергей Агеев. К приезду индийцев квартиру тщательно подготовили, завезли новую мебель, посуду, сервизы. После отъезда Неру и Ганди все это попытались забрать, но – не тут-то было. Агеев чуть ли не грудью защитил все это добро. Так, по воле счастливого случая и благодаря собственному упорству, ему удалось благоустроить свое жилище…

Неру еще не раз бывал в СССР. Эстафету от отца приняла Индира, которая часто приезжала в Москву и уже в ранге премьер-министра Индии проводила переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым

Имя Индиры в СССР было на слуху, она была, пожалуй, одна из самых популярных зарубежных политиков. Многим, особенно женщинам, нравился ее облик – величественный, но вместе с тем простой. Впечатляли ее лучезарная улыбка, движения, походка. Чувствовалась, что Индира добра и расположена к людям. И те отвечали ей взаимностью. Некоторые матери в Союзе называли своих новорожденных дочерей ее именем…

В Москве есть площадь Индиры Ганди. На ней – небольшая скульптура индийской женщины. Она навсегда осталась в городе, где ее горячо любили. Индира всегда с удовольствием посещала столицу России, любовалась ее величественной архитектурой, впечатляющими памятниками…

Она стала премьер-министром в 1967 году. Ее правление было трудным. После интервенции индийских войск в охваченный борьбой за независимость Восточный Пакистан, разразилась очередная очередная индо-пакистанская война. На этой территории была провозглашена республика Бангладеш.

Война закончилась разгромом пакистанских войск. Это был звездный час Ганди, на пути в парламент ее встречали восторженные толпы. Стоит напомнить, что в том конфликте Индию поддержал Советский Союз…

Ганди начала борьбу с бедностью - правда не слишком удачно, - способствовала национализации банков. Оживилась промышленность, в сельском хозяйстве произошла так называемая «зеленая революция», благодаря которой Индия стала независимой от импорта продовольствия. И, наконец, в штате Махараштра была запущена первая АЭС, что стало знаменательным событием

У Ганди было немало сторонников, но хватало и противников. Оппозиция объединилась в партию «Бхаратия джаната парти», выдвинув лозунг «Индира хатао» - «Долой Индиру!» В итоге на парламентских выборах 1977 года премьер-министр потерпела оглушительное поражение, и даже собственная партия – Индийский национальный конгресс - исключила ее из своих рядов.

Но Индира не пала духом. Создала из своих сторонников новую партию ИНК (И) - «И» в скобках означало «Индира» и одновременно «Индия». Начался новый взлет Индиры, и в 1980 году она триумфально возвратилась на пост премьер-министра.

Индиру – как ее британскую коллегу Маргарет Тэтчер – называли железной женщиной. Это проявлялось и политике и повседневной жизни. Вскоре после победы на выборах в авиакатастрофе погиб ее сын Санжай. На похоронах они проронила ни слова, ни слезинки. Стояла как каменное изваяние. Однако, вернувшись в свою резиденцию, Индира снова занялась государственными делами

Министр, которого вызвала к себе, был поражен, ему казалось, что нее ледяное сердце. Разумеется, это было не так, просто Ганди умела владеть собой, глубоко прятать чувства…

Снова вернемся в тот трагический день. После жестокого расстрела, в Индире еще теплилась жизнь. Ее доставили во Всеиндийский институт медицинских наук и тут же положили на операционный стол. Увы, все усилия медиков оказались тщетными. Вся страна погрузилась в глубокий траур...

Как выяснилось, смертной приговор Индира подписала себе в июне 1984 года. В штате Пенджаб возник конфликт - живущие там сикхи потребовали создания собственного государства Халистан. По команде своего лидера Джарнала Сингха Бхиндранвале они стали нападать на индусов, добиваясь этнического «очищения». В конце концов, сикхи оккупировали громадный Золотой храм в Амритсаре. превратив его в свою вотчину.

Возмущенная Ганди приказала войскам унять воинственных сикхов. Началась военная операция «Голубая звезда», которая была проведена крайне неудачно – в результате обстрела из танковых орудий храм был изуродован, под пулями, снарядами и развалинами погибло более тысячи человек. Среди трупов оказалось и тело Бхиндранвале. Однако его сподвижники уцелели и поклялись отомстить Ганди

Ее убили охранники-сикхи. Другие террористы, представшие перед судом, назвали действия своих соратников священным возмездием. Почему они оказались рядом с Индирой, почему служба безопасности не предприняла необходимых мер предосторожности? Ведь окружение Ганди получало сигналы о том, что ее жизнь под угрозой. Однако эти и другие вопросы утонули в кровавом тумане.

В одном из интервью на вопрос «Как бы Вы хотели умереть?», Индира ответила: «С достоинством и причинив как можно меньше беспокойства тем, кто меня любит…»

Ее тело по древнему индуистскому обряду сожгли на берегу Джамны. Погребальный костер зажег сын погибшей, Раджив Ганди. Он стал новым премьер-министром. В то время разгневанная Индия бурлила – по всей стране шли погромы сикхов, которым мстили за смерть Ганди.

Судьба Раджива Ганди оказалась столь же трагической, как и матери. В мае 1991 года он погиб от взрыва, устроенного тамильскими сепаратистами. Его предупреждали об опасности, но он пренебрег охраной. Раджив хотел свободно общаться со всеми, кто этого хочет

Две молодые тамильские женщины – Дхану и Шубха – подошли к премьеру и поклонились. В тот момент грянул взрыв – под сари террористок были спрятаны пояса, начиненные взрывчаткой…

Трагедия Индиры и Раджива Ганди чем-то напоминает два страшных убийства, которые случились в США в ХХ веке. В 1963 году был убит президент страны Джон Кеннеди, а спустя пять лет гибель настигла его брата Роберта, который был лидером предвыборной гонки. Это был тщательно спланированный заговор, однако его нити были навсегда оборваны.