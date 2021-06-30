Героев советских мультфильмов «оживил» искусственный интеллект (ФОТО)
В соцсетях стали вирусными изображения персонажей советских мультфильмов, которых «оживили» с помощью искусственного интеллекта.
Речь идет о Незнайке, Дяде Степе, Маугли, Почтальоне Печкине и других. Над реалистичными изображениями работал Денис Ширяев. Иллюстрации он опубликовал в своем Telegram-канале. За основу эксперта были взяты рисунки томского художника Евгения Швенка, который перерисовывает персонажей советских мультфильмов, придавая им черты реальных людей.
IT-разработчик использовал Photoshop для добавления головных уборов. В ряде случаев, чтобы изменить черты лица, он «прогонял» изображение через нейросеть. «Все сделано роботами», — отметил Швенка, передает телеканал «360».
Как сообщалось, российская киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов о создании собственного телеканала.