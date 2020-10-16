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Германия снова передает данные по отравлению Навального. Снова не России

Антон Мельников
16 октября, 2020 20:51
1 мин
в
Youtube / Алексей Навальный

Власти Германии передадут отчет по отравлению оппозиционера Алексея Навального, который подготовила Организациея по запрещению химического оружия (ОЗХО), другим членам организации. Об этом сообщило в Twitter британское постпредство при ОЗХО.

«Приветствуем решение Германии поделиться техническим докладом ОЗХО по отравлению Навального с другими государствами — членами ОЗХО», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Германия отправляла данные по инциденту с Навальным в ОЗХО. Россия запрашивала у Берлина подробные данные о результатах анализов, но ответа так и не получила, передаёт «Газета.ru».

темы
Россия
Алексей Навальный
Германия
ОЗХО
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