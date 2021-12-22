Германия ограничивает свободу слова российского телеканала
Вещающему из московской студии немецкоязычному спутниковому телеканалу RT DE отказали в трансляции на территории Европы. Оператор спутниковой связи Eutelsat 9В был вынужден убрать канал из своей сетки после обращения немецкого медиарегулятора. Об этом сообщил «Радио Sputnik» со ссылкой на сайт RT.
Ограничение коснулось только спутникового вещания. В мобильном приложении и на Smart TV эфиры RT DE по-прежнему доступны.
Ситуацию прокомментировал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, немецкая сторона предприняла попытку «устранить сильного конкурента».
Представители телеканала намерены обратиться в суд. Они считают действия немецкой стороны неправомерными и нарушающими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, передает «Радио Sputnik».
Напомним, ранее был заблокирован канал RT DE на YouTube.