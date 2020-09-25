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Немецкий Институт Роберта Коха включил Чехию, Люксембург и часть Австрии в список территорий с опасной эпидемиологической обстановкой. На этих территориях отмечается рост числа зараженных COVID-19

Институт Роберта Коха ведет постоянный мониторинг ситуации с коронавирусом в ЕС и дает рекомендации о том, куда ездить не стоит. В список опасных попадают регионы, в которых на 100 тыс. жителей приходится 50 случаев заражения в неделю.

По последним подсчетам, 15 из 27 стран ЕС уже находятся в списке нежелательных для поездок.

Единственная соседняя с Германией страна, которая пока не относится к зоне риска, — это Польша, отмечает «ТАСС».