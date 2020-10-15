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Германия и НАТО проводят тайные учения с возможным ядерным оружием

Антон Мельников
15 октября, 2020 09:52
1 мин
d
Pixabay

Немецкая газета Bild со ссылкой источник, сообщила, что военно-воздушные силы Германии на этой неделе начали тайные учения. В них принимают участие союзники по НАТО и задействована техника, которая способна нести ядерное оружие.

Согласно данным газеты, манёвры проводятся на авиабазе Нёрфених (земля Северный Рейн-Вестфалия) и получили название «Стойкий день».

В учениях, в частности, используются истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, передаёт «РБК».

темы
Германия
НАТО
учения
ядерное оружие
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