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Германия и НАТО проводят тайные учения с возможным ядерным оружием
15 октября, 2020 09:52
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Pixabay
Немецкая газета Bild со ссылкой источник, сообщила, что военно-воздушные силы Германии на этой неделе начали тайные учения. В них принимают участие союзники по НАТО и задействована техника, которая способна нести ядерное оружие.
Согласно данным газеты, манёвры проводятся на авиабазе Нёрфених (земля Северный Рейн-Вестфалия) и получили название «Стойкий день».
В учениях, в частности, используются истребители-бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, передаёт «РБК».
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