Германия 1 августа объявила войну России

События последнего летнего месяца 1914 года развивались стремительно. 1 августа Германия объявила войну России. В тот же день немцы вторглись в Люксембург. На другой день Берлин потребовал от Брюсселя пропустить германские армии к границе с Францией. Но маленькая, гордая Бельгия ответила отказом. Тогда германцы с боями вступили на ее территорию. Затем в схватку ввязались Франция, Англия, Австро-Венгрия…

Патриотический порыв быстро охватил российское общество. В стране начавшаяся война была названа Второй Отечественной. В царском рескрипте говорилось:

«Со спокойствием и достоинством встретила Наша великая матушка - Русь известие об объявлении нам войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия Мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца. Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли Нашей…»

От желающих сразиться с «тевтонами» не было отбоя. Тысячи людей торопились взять в руки оружие, ибо опасались, что война кончится без них. Они кричали: «Осенью будем в Берлине!» И махали платками заплаканные женщины, и грохотал окрест марш «Прощание славянки: «Дрогнул воздух туманный и синий, / И тревога коснулась висков, / И зовет нас на подвиг Россия, / Веет ветром от шага полков…»

Однако немало было и тех, кто понимал, что война это надолго. Так и случилось - война продлилась четыре с лишним года. В итоге России, понесшая огромные потери во Второй Отечественной, не оказалась в рядах победителей. Большевики, захватившие власть, вывели страну из войны…

Во Второй Отечественной было много героев, кавалеров Георгиевских крестов. О подвигах этих людей писали газеты и журналы, о них рассказывали детям и за них молились в церквях. Художники и скульпторы создавали их образы. Но в советское время о героях войны, которую стали называть презрительно «империалистической», надолго забыли. И вспомнили лишь через много десятилетий…

На всю Российскую империю прославился донской казак Козьма Крючков, вместе с тремя товарищами зарубивший в коротком бою 27 (!) германцев. Заслужила безмерное уважение сестра милосердия Римма Иванова, которая подняла в наступление роту, когда ее командиры были убиты. Получившая смертельное ранение женщина успела прошептать: «Господи, спаси Россию»…

Россия узнала имя пилота Александра Казакова, сбившего лично 17 и в групповых боях еще 15 самолетов противника. Он был признан самым результативным российским летчиком-истребителем Второй Отечественной.

Истинными храбрецами показали себя будущие советские маршалы – Семен Буденный стал кавалером четырех Георгиевских крестов, Георгий Жуков – двух. Константин Рокоссовский своими ратными подвигами заслужил один Георгиевский крест и три Георгиевские медали

Имена этих и других героев прославлены и увековечены. Меньше известно о трех офицерах-братьях Панаевых, сложивших голову за Отечество. Они – представители знатного дворянского рода, в котором были и известные литераторы, и доблестные военные.

Отец семейства Аркадий Александрович был офицером-кавалеристом, воевал в Крымскую войну. Участвовал в строительстве железной дороги Курск – Киев. Был он «был человеком во всех привычках и взглядах своих чисто русским, отличался большой набожностью и был чрезвычайно привязан к своим детям».

Ротмистры Лев и Борис, штабс-ротмистр Гурий служили в знаменитом 12-м Ахтырском гусарском генерала Дениса Давыдова полку. Писатель Евгений Поселянин написал очерк о них - «Краса русской армии братья Панаевы».

В нем были такие слова: «...Как одна звезда горит ярче другой, так и в общем изумительном подвиге доблестной русской армии выделяются высотой и святостью подвига некоторые отдельные лица, - писал он. - И к числу таких лиц, о подвиге которых в умилении и в счастливом изумлении узнала вся Россия, принадлежат приснопамятные братья Панаевы»

Первым в начале августа 1914 года пал в бою 35-летний Борис Панаев, бывалый вояка, участник герой Русско-японской войны. В одном из боев он был дважды ранен. Но превозмог боль, не оставил поле брани. Рубил врагов шашкой, восклицая: «С Богом, за Россию!» Панаев подскочил к австрийскому офицеру, схватил его за шею, но тот выстрелом из револьвера в висок сразил героя.

Горестная весть полетела к матушке Бориса Панаева – Вере Николаевне. Она стоически приняла известие о гибели сына. И, может, утешала себя тем, что здравствуют еще двое отпрысков. Увы, через две недели после гибели Бориса смерть настигла 34-летнего Гурия Панаева.

Погиб он в конце августа 1914 года во время атаки гусар на позиции австрийцев. С пикой в руке пробился он сквозь две линии неприятеля, но потерял лошадь и был вынужден сражаться в пешем строю. И тут его сразили осколки разорвавшегося рядом снаряда. «…Тело его было найдено у убитой лошади, узду которой он и мертвый продолжал держать в руке. Поразительную красоту смерть наложила на его лицо. Гурий хоронил своего брата Бориса, Лев хоронил Гурия...» - вспоминал один из его однополчан. Посмертно Гурий был награжден, как и старший брат, орденом Святого Георгия 4-й степени.

В одном из писем к родным Лев Панаев писал, что «если можно выбирать смерть, то одна из самых завидных это на войне при исполнении своего долга». В другом послании он снова предался грустным размышлениям: «И жить кажется хорошо, свидеться с близкими, поделиться чувствами ‒ и умереть хорошо, соединиться с братьями-героями и удостоиться их венца». Лев словно призывал к себе горестную судьбу…

Через несколько месяцев он пал в бою. В жаркой схватке гусарам пришлось спешиться, они залегли в окопах. Вскоре Лев по глубокому снегу повел солдат в штыки, чтобы выбить врага из села Лютовиско (ныне ‒ Львовская область). Вырвавшись вперед, увлекая за собой воинов, Лев Панаев был убит двумя пулями в живот…

«Те высоты духа, которых достигли они, ‒ писал Евгений Поселянин, ‒ манят за собой и других благородных и мужественных людей, и память об этих трех братьях-героях, всех трех заслуживших посмертный заветный белый крест Великомученика и Победоносца Георгия, не умрет в России, и будет живым примером увлекать к новым подвигам таких же, как они, благородных офицеров»

О братьях-героях было доложено Николаю II. В апреле 1916 года император издал приказ, в котором говорилось: «Особое Мое внимание привлекла геройская смерть трех братьев Панаевых, офицеров 12-го гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, ныне Ее Императорского высочества Великой княгини Ольги Александровны полка, ротмистров Бориса и Льва и штабс-ротмистра Гурия, доблестно павших на поле брани. Братья Панаевы, проникнутые глубоким сознанием святости данной ими присяги, бесстрашно исполнили свой долг до конца и отдали жизнь свою за Царя и Родину. Все три брата награждены орденом Св. Георгия 4-ой степени, и их смерть в открытом бою является завидным уделом воинов ставших грудью на защиту Меня и Отечества…»

Оставался в живых еще один сын Веры Николаевны – Платон, лейтенант Сибирской военной флотилии, командир канонерской лодки «Сибиряк». Можно подумать, что четвертый брат, желая хоть немного облегчить горе своей матушку, не захочет лезть в пекло сражений. Ан, нет, Платон Панаев подал прошение о зачислении его в Ахтырский гусарский полк. Генерал от кавалерии Алексей Брусилов внял просьбе, начертав на рапорте резолюцию: «Панаевы ‒ героическая семья, чем их больше в полку, тем лучше».

И мать, потерявшая трех сыновей, поддержала Платона в этом стремлении! Она обратилась к начальству с требованием немедленно отправить сына биться с врагом, защищая свое Отечество. И в 1916 году Платон Панаев отправился на театр военных действий. А вскоре вышел царский рескрипт, посвященный Вере Николаевне Панаевой. В нем, в частности, говорилось:

«Сознание, что дети ея честно и мужественно исполнили долг свой, да наполнит гордостью материнское сердце и поможет ей стойко перенести ниспосланное свыше испытание. Признавая за благо отметить заслуги передо Мною и Отечеством вдовы полковника Веры Николаевны Панаевой, воспитавшей героев сыновей, жалую ее, в соответствие со ст. 8-ю Статута знака отличия Св. Равноапостольной Княгини Ольги сим знаком 2-й степени и пожизненной ежегодной пенсией в 3000 рублей»

В сражениях Второй Отечественной Платон Панаев не сгинул, однако спустя два года, в 1918 году, таинственно исчез. Смутное было время, и возможно, он стал жертвой бандитов или революционных солдат. Несчастная мать так и не увидела своего последнего сына до своей смерти в 1923 году…