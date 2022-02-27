Генпрокуратура России заявила, что любая помощь Украине будет считаться госизменой
Генпрокуратура России заявила, что любая помощь Украине во время боевых действий будет считаться госизменой (наказание - лишение свободы на срок до 20 лет).
Генеральная прокуратура Российской Федерации выпустила официальное предупреждение, в котором напомнило об ответственности за оказание любой помощи иностранному государству в течение осуществления на его территории специальной операции.
В сообщении правоохранительного ведомства подчеркивается, что подобные действия будут немедленно квалифицироваться как факт «измены родине» и наказываться по букве закона, предусматривающий лишение свободы сроком до двадцати лет
Действия по оказанию финансовой и технической, равно как и консультационной помощи, расцениваются как направленные против безопасности Российской федерации и содержат признаки преступления, предусмотренные 275 статьей УК РФ, - уточняет источник в Генпрокуратуре.