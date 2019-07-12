Геноцид от Минкомсвязи: 5G-сети решено объявить безопасными
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Геноцид от Минкомсвязи: 5G-сети решено объявить безопасными

Какое воздействие оказывает на здоровье «связь нового поколения»

Минздрав и Минкомсвязи намерены пересмотреть санитарные нормы по интенсивности радиоизлучения, что позволит снять юридические ограничения на внедрение в России технологии мобильной связи 5G. Соответствующая информация содержится в протоколе межведомственного совещания, с которым удалось ознакомиться ряду СМИ.

Разумеется, в документе намерение сформулировано более обтекаемо: правительственные чиновники подготовили техзадание, предписывающее провести «научное исследование», в ходе которого будет «определен уровень излучения, при котором 5G безопасен». Параллельно планируется установить, «насколько обоснована радиофобия россиян». То есть предположение о том, что новая технология действительно может нести опасность для здоровья людей – не рассматривается в принципе.

Оно и понятно:как напрямую признался журналистам один из авторов проекта, он рассчитывает, что научное обоснование безопасности 5G-сетей приведет к либерализации законодательства и облегчению их ввода в строй. А это, как мы понимаем, прямо и непосредственно касается мобильных операторов и их миллиардных прибылей.

Пропаганда вместо дискуссии?

После исследования предполагается провести публичные обсуждения. Мероприятие это, насколько можно судить по формулировкам, будет вестись не в формате объективной дискуссии, а скорее в виде информационной кампании по промывке мозгов и шельмованию несогласных. В ходе обсуждений некие отраслевые эксперты поделятся своей «позицией по вопросу радиофобии». То есть – опять-таки, обсуждать планируется не саму проблему (наличие или отсутствие реальной опасности для людей от пребывания в радиополе), а отношение к ней основной массы населения.

В том, что это отношение является «неправильным», заинтересованные лица нисколько не сомневаются.

«Радиофобия среди населения всегда была и остается на довольно высоком уровне, - отметил по этому поводу представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. – По мере внедрения 5G, вероятно, она вырастет».

Похожую позицию ранее озвучивал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. К слову, «фобия» –это изначально медицинский термин, указывающий на психическое расстройство, навязчивый страх. Получается, что организаторы публичного обсуждения заранее выделили своим оппонентам нишу психически неуравновешенных людей, боящихся «прогресса».

Обращает на себя внимание и срок, отведенный на проведение «научного исследования». Чиновники и стоящие за ними бизнесмены рассчитывают покончить со всеми формальностями буквально за год. При этом настоящих исследований, с привлечением людей-добровольцев, многолетними наблюдениями за их здоровьем и анализом полученной статистики никто проводить не собирается. Вместо этого техзадание предполагает облучение установками 5G лабораторных животных и экстраполяцию полученных данных на людей

Вряд ли сейчас можно что-то с уверенностью говорить о воздействии радиоволн частотного диапазона 5G на организм человека или животных. Однако науке известно, что смертельная доза гамма-излучения, скажем,для овцы составляет около 200 рентген в час, для человека – от 400 до 500 рентген, а для крысы – уже около 600. То есть,от вида к виду эта доза меняется очень существенно. На каком основании заказчики исследования решили, что с высокочастотными радиоволнами ситуация будет другой – совершенно неясно.

Сложно пройти и мимо любопытного совпадения: по заявленным срокам, проверка безопасности технологии должна завершиться в 2020-м, в крайнем случае – в начале 2021 года. Западные же эксперты, ссылаясь на десятилетние циклы развития технологий, предрекали коммерческий расцвет 5G-сетей…в 2020 году

Как ни крути, исследование получается очень своевременным: и гражданам доходчиво объяснят, что радиофобия –это плохо, и топ-менеджеры сотовых операторов не пострадают от синдрома упущенной выгоды.

Длина имеет значение

Большинство операторов сотовой связи в России используют частоты в 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц, то есть от 0,8 до 2,6 ГГц. Предельной же частотой для сетей четвертого поколения считается 3,5 ГГц, что накладывает ограничение по скорости передачи информации.

Для повышения быстродействия системы и были созданы сети беспроводной связи пятого поколения, использующие волны с частотой в десятки ГГц (в США одобрены частоты в 28, 37 и 39 ГГц).Переход в новый диапазон не только увеличил предельно допустимую скорость передачи информации, но и расширил перспективы широкополосной передачи данных за счет большего числа свободных частот.

Однако, как это часто бывает, новые возможности порождают новые проблемы и ограничения. По законам физики, чем выше частота передачи сигнала, тем быстрее происходит его угасание.

Из-за этого эффекта станции 5G имеют значительно меньший радиус действия, нежели те, что используются сейчас. Вышки 3G и 4G-сетей обеспечивают достаточный уровень сигнала в радиусе почти семи километров. Однако ретрансляторы 5G, из-за быстрого угасания волны, придется ставить намного плотнее, на дистанции в несколько сотен метров. Считается, что оптимальным будет расстояние в 250 м

Впрочем, на этом проблемы нового вида сетей не заканчиваются. Согласно тем же законам физики, чем короче длина волны, тем выше переносимая ею энергия. То есть, интенсивность облучения 5G будет существенно выше, чем у нынешних сетей.

Получается интересная картина: развитие новой технологии приведет к тому, что среднестатистический горожанин будет постоянно находиться в зоне действия одного-двух коротковолновых ретрансляторов. Излучение будет долгие годы воздействовать на людей в круглосуточном режиме. В радиусе эффективного действия станций окажутся все: трудоспособные граждане, беременные женщины, маленькие дети, старики, люди с кардиостимуляторами и прочими жизненно необходимыми приборами.

Тем не менее, переживать о последствиях превращения российских городов в гигантские микроволновки не стоит. От этого может развиться радиофобия. По крайней мере, так считают чиновники Минкомсвязи и отраслевые эксперты.

Факты без осмысления

То, что радиоволны – явление для человеческого организма не индифферентное, это факт. Сожаления о недостатке однозначных научно обоснованных данных о долговременном воздействии радиоизлучения на здоровье человека можно встретить в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Организм человека однозначно взаимодействует с магнитными и электромагнитными полями, хотя механизмы этого взаимодействия пока и не изучены. Согласно одной из гипотез, метеочувствительные люди реагируют на магнитные бури из-за того, что в мозгу человека содержатся нанокристаллы магнетита (Fe3O4). Аналогичные частицы содержатся в мозгу птиц и обеспечивают работу их внутреннего компаса.

К настоящему моменту накоплено большое количество фактов, позволяющих с определенной уверенностью предположить, что радиоволны хоть и не способны ионизировать биологические жидкости (благодаря чему они не столь опасны, как радиация), но все же оказывают воздействие на наш организм.

На это, в частности, указывает эффект микроволнового слуха: при воздействии мощного радиоволнового излучения человек начинает слышать щелчки. Впервые на это явление обратили внимание техники, обсуживавшие радиолокаторы в годы Второй мировой

В 1961 году американский нейрофизиолог Алан Фрей опубликовал статью «Реакция слуховой системы человека на модулированную электромагнитную энергию»; в ней ученый предположил, что человек слышит щелчки из-за термоупругого расширения частей слухового аппарата. Публикация вышла в «Журнале прикладной физиологи», так что может считаться соответствующей критериям научности – по крайней мере, по меркам полувековой давности. Фрей провел серию экспериментов, в том числе с привлечением глухонемых людей, и пришел к выводу, что человек слышит «гудение, щелчок, шипение или стук» на дистанции от нескольких дюймов до нескольких сот футов от передатчика. При исследовании использовались радиоволны с частотой от 50 Гц до 1,2 ГГц. Однако имевшийся в те году уровень техники так и не позволил раскрыть механизм этого восприятия.

В 1975-мнейропсихолог Дон Юстесен опубликовал статью, в которой упоминался эксперимент Джозефа Шарпа и Марка Гроува, сотрудников Исследовательского института армии Уолтера Рида. Они попытались выяснить, сможет ли человек распознать слова, модулируемые микроволновым излучением. Серия тестов дала положительный ответ. Дальнейшие исследования в этом направлении не проводились, так как мощность передатчиков, необходимых для модулирования посланий, приблизилась к 10 мВт/см², то есть вышла на уровень предельно допустимой величины по стандартам тех лет.

Критики Шарпа и Гроува отмечали, что при такой мощности излучения возможно повреждение мозга из-за теплового воздействия микроволнового излучения, а убедительных доказательств возможности передавать распознаваемые человеком послания при меньших мощностях передатчика так и не было получено

Собственно, нас во всех этих историях волнуют не столько успехи и неудачи нейрофизиологов 50-летней давности, сколько сам факт того, что микроволновое излучение, так или иначе, воздействует на мозг человека и его органы чувств. А значит, эксперименты на мышах, кроликах, свиньях и прочих животных, которые Минкомсвязи собирается использовать для легализации 5G сетей, не дадут никаких реальных ответов на вопросы.

Вопрос стандартов

Действующий в России СанПиН ограничивает допустимый уровень воздействия электромагнитного поля 10 мкВт на квадратный сантиметр тела. Разработчики же техзадания на исследование хотят его изменить. В пример приводятся стандарты большинства стран Европы, США и Японии, где этот уровень определен на уровне в 200–1000 мкВт. При этом отмечают сторонники подхода, Япония лидирует в мировых рейтингах здоровья населения, из чего можно сделать вывод, что 5G-сети безопасны.

Однако если посмотреть на ситуацию непредвзято, выводы могут оказаться и прямо противоположными. В России весьма печальная ситуация с распространением онкологических заболеваний. Эффективность их лечения также существенно отстает от стандартов развитых стран. А раз так, то совсем не факт, что наших людей можно подвергать радиооблучению такой же степени мощности, как в других странах. Можно было бы смело проводить сравнения, если бы экологическая обстановка в России соответствовала стандартам Швейцарии, продолжительность жизни приближалась к японской, а зарплаты, от которых напрямую зависит качество питания – к европейским. Но пока наше население кормят пальмовым маслом, технологии лечения рака на десятилетия отстают от передовых в этом отношении стран, а ситуацию во многих регионах можно характеризовать как экологическую катастрофу – параллели с успешным в этом плане зарубежьем вряд ли слишком уместны.

Вот что действительно уместно, так это организация грамотного научного исследования, постепенное внедрение технологии (например, на добровольных началах на отдельных производствах, с тщательным сбором статистики по профзаболеваниям сотрудников), и лишь затем – принятие взвешенного решения. Конечно, это не так быстро и не так прибыльно. Но никакая прибыль не стоит проблем, расхлебывать которые, в случае чего, придется в будущем всей стране. Если страна останется

Кстати, технология 5G запрещена в Швейцарии, в женевском кантоне, в остальных регионах страны на нее есть ограничения. В Бельгии 5G тоже не рады и не хотят экспериментировать и проверять технологию на гражданах государства.

Автор: Виктория Фоменко

Теги:
Организации: Правительство
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