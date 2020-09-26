Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Гендиректор Zaycev.net врезался на Ferrari в автобус. Зайцев внутри не обнаружено

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 19:26
1 мин
Photo
Flickr

В Москве произошла авария с участием автомобиля Ferrari. За рулем был гендиректор знаменитого сервиса Zaycev.net

Спорткар протаранил маршрутку, остановившуюся возле ТРЦ «Щука» на северо-западе столицы. По предварительным данным, пострадал один из пассажиров маршрутки, у которого сломан палец.

На видео видно, как увлекающийся гонками мужчина не справляется с управлением и уходит в занос. По некоторым данным, также в аварии пострадали две женщины.

темы
авария
Zaycev.net
Ferrari
1 мин