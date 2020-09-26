Гендиректор Zaycev.net врезался на Ferrari в автобус. Зайцев внутри не обнаружено

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В Москве произошла авария с участием автомобиля Ferrari. За рулем был гендиректор знаменитого сервиса Zaycev.net

Спорткар протаранил маршрутку, остановившуюся возле ТРЦ «Щука» на северо-западе столицы. По предварительным данным, пострадал один из пассажиров маршрутки, у которого сломан палец.

На видео видно, как увлекающийся гонками мужчина не справляется с управлением и уходит в занос. По некоторым данным, также в аварии пострадали две женщины.