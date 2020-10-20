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Гендиректор вотчины Деда Мороза в Великом Устюге разбился в вертолете

Марьям Ибрагимова
20 октября, 2020 17:33
2 мин
Фото: uralinform.ru
Фото: uralinform.ru

При крушении вертолета в Вологодской области погиб гендиректор АО «Дед Мороз» — это вотчина Деда Мороза в Великом Устюге. Легкомоторный вертолет марки Robinson R44 упал сегодня днем в реку Сухону в районе деревни Бобровское Нюксенского района.

Известно, что помимо Олега Васильева в транспорте находились экс-замгубернатора, а также один из руководителей вертолетной компании «Аэросоюз».

«В полете планировали проработать вариант организации аэроэкскурсии в этом районе — вероятно, в рамках развития проекта "Дед Мороз"», – сообщает портал Gorodche.ru.

На место происшествия отправились подразделения МЧС РФ и местные органы власти в количестве 33 человек и 12 единиц техники.

«Место падения обнаружено. Вертолет дрейфует по реке. С двух сторон к нему движется две лодки ГИМС МЧС России для его последующей фиксации и буксировки к берегу», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области.

Вертолет летел по маршруту Вологда — Великий Устюг.

темы
МЧС
вертолет
Дед Мороз
Вологодская область
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