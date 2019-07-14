Geek Picnic-2019: безумный и умный

13 и 14 июля на Воробьевых горах проходит крупнейший open air науки и технологий «Geek Picnic». На фестивале можно послушать лекции об актуальных направлениях в науке и технологиях, отдохнуть в лаунж-зоне, поиграть в олдскульные компьютерные игры на приставках, поуправлять роботом или дроном, а также принять участие в конкурсе косплееров. Ну, или посмотреть, как дурачатся другие.

О том, как прошёл первый день работы фестиваля - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».

Спонсор фестиваля, компания Норникель, предлагала всем желающим отправиться в виртуальный тур по Норильску. Впечатляет!

Те, кому наскучила виртуальная реальность, могли посмотреть на далёкие, но реальные объекты при помощи телескопа.

Игры, в которые мы играли в 90-е.

Так работает 3D-принтер

В этом году на фестиваль приехал Стелларк - перфомансист, известный тем, что в 2015 году вырастил прямо на своей руке третье ухо со встроенным GPS.

Ня!

Дедпулов мало не бывает!

Косплея (переодевания в костюмы любимых героев кино, сериалов и компьютерных игр) было так много, что под него выделили отдельную зону. А за самый лучший костюм вручали призы.

Историческая реконструкция - тоже, в общем-то, косплей.

Конкурс косплееров - ради него участники долгие месяцы шьют костюмы. Или не шьют, если речь о персонаже из Диабло. Костюм тяжелый, призналась участница. А вот крылья у соперницы, несмотря на размер - вовсе даже нет.

Сериал «Игра Престолов» закончился не так, как того хотели фанаты. Итог - косплееры почти забыли о некогда любимых героях: ни Джона Сноу, ни безумной Дейенерис Таргариен, ни даже белых ходоков наши корреспонденты на фестивале не встретили. Но образу Оберина Мартелла фанаты всё же отдали честь.

А персонаж Леди из игры Devil May Cry - уже бессмертная классика, несмотря на то, что игра вышла аж в 2005 году.

Фестиваль, к слову, ещё работает! Так что вооружайтесь зонтиками - и бегом. Метро Воробьёвы Горы, улица Косыгина, 17.