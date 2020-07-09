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Где выше опасность заразиться COVID-19 выяснили ученые

Денис Постольский
9 июля, 2020 05:27
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

В России начали открываться ранее запрещенные из-за пандемии коронавируса заведения и общественные места, а значит угроза заражения коронавирусом сохраняется.

Российские вирусологи и эпидемиологи составили список мест, в которых существует наибольший риск заболеть.

На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией. Далее идут очереди и общественный транспорт в час-пик. Замыкают тройку бары, рестораны и караоке-клубы. Также необходимо проявить осторожность при посещении стоматолога, стадионов и кальянных, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно эффективно инактивировать коронавирус.

При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд, говорится в исследовании Национальной лабораторией инфекционных заболеваний Бостонского университета вместе с компанией Signify.

Ученые решили обработать в качестве эксперимента инокулированный (загрязненный вирусом) материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify. При этом они оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.

Так, при дозировке 5 мДж/см2 распространение CIVID-19 снизилось на 99 процентов уже за шесть секунд.

темы
эпидемия
здоровье
коронавирус
2 мин