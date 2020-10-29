«Газпром переработки» перестарались с серой и нарвались на Росприроднадзор

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У Росприроднадзора обнаружились серьезные претензии к дочерней компании «Газпрома» - «Газпром переработки». Дело на более чем 225 миллионов рублей дошло до суда.

Всему виной загрязнение почвы серой, за которое может быть ответственна компания и ее газоконденсаторный комплекс.

Как сообщает Минприроды, ущерб экологии Росприроднадзор по Астраханской и Волгоградской областям оценил в 225 миллионов 145 тысяч 800 рублей.

В самом ведомстве заявляют, что на площади более 136 тысяч квадратных метров было выявлено загрязнение почвы в виде россыпи твердой серы и налета, а превышение содержания серы в почве по отношению к фоновым показателям составило 14,6 – 18,1 раза.