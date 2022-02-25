Новости – Люди
Люди
Газета «Советский Спорт» против войны
25 февраля, 2022 17:58
1 мин
1 мин
twitter.com/
Выпуск еженедельника «Советский Спорт» от 25 февраля 2022 года вышел с абсолютно черной обложкой, на которой крупными буквами значится только два слова «Нет войне».
В издательстве газеты решение дизайнера не комментируют.
Также сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается перенести финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая, из Северной столицы России из-за политического кризиса между Россией и Украиной.
Известно, что для проведения турнира был выбран спортивный комплекс «Газпром Арена», - сообщает «Газета.ру»
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости