Гарри Поттер будет колдовать в центре Лондона на глазах у Бэтмена и мистера Бина

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В центре Лондона появился бронзовый памятник волшебнику Гарри Поттеру из серии книг британской писательницы Джоан Роулинг.

Польский скульптор Анджей Шимчик запечатлел летящего на метле мальчика во время его первого матча по квиддичу. Памятник создает впечатление парящего в воздухе из-за скрытой точки опоры.

Скульптура находится неподалеку от кинотеатра «Одеон», в котором в 2001 году состоялась премьера первого фильма франшизы — «Гарри Поттер и философский камень».

Кроме того, рядом с Поттером уже появились фигуры Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других, пишут «Известия».

Напомним, общие сборы картины «Гарри Поттер и философский камень», которая вышла на экраны кинотеатров в 2001 году, после перезапуска превысили отметку в $1 млрд.

В прошлые выходные лента заняла первую строчку в чартах кассовых сборов Китая, принеся ее создателям еще $13,6 млн. В итоге общие сборы фильма за 19 лет составили $1,001 млрд.