Гарик Харламов сыграет в покер против блогеров в игорной зоне «Красная Поляна»

Sochi Poker Festival – собственная серия турниров покерного клуба Сочи, которая ежеквартально проходит в игорной зоне «Красная Поляна». Демократичный формат серии привлекает гостей со всего мира – стоимость входа на SPF Autumn начинается от 10 500 рублей, офф-лайн сателлиты – от 2 100 рублей. Общий призовой фонд составит 20 000 000 рублей.

С 6 по 14 сентября игроков ждет 30 турниров, в том числе Главное событие с гарантией 7 000 000 рублей. Победитель Главного События получит не только денежный приз, но и эксклюзивный золотой браслет, инкрустированный бриллиантами.

Также в рамках Главного события, 11 сентября состоится специальный турнир с участием амбассадора покерного клуба Сочи - Гарика Харламова. Напомним, впервые турнир «Выбей Гарика» был проведен в июне и вызвал большой интерес как среди участников турнира SPF, так и среди пользователей социальных сетей. Во-первых, участников организаторы выбирали среди подписчиков официальной страницы игорной зоны «Красная Поляна» в Instagram. Во-вторых, турнир транслировался в прямом эфире там же.

Осенний турнир «Выбей Гарика» примечателен тем, что играть против Гарика Харламова будут блогеры и журналисты. Только 1 место участника будет разыграно на странице организации в инстаграм. Тот, кому удастся выбить амбассадора из турнира, получит специальный приз от Гарика. А победителю турнира достанется бай-ин на Главное событие День 1С, которое состоится 12 сентября.

Помимо жарких покерных баталий игроков ждут специальные бонусы от покерного клуба «Сочи»:

по результатам игры игрокам будут начислены рейтинговые баллы премии «Игрок года 2019»

за каждый бай-ин игрок получит билет на розыгрыш автомобиля Lexus US 200 F Sport, который состоится 23 декабря 2019 в «Казино Сочи».

Во время осенней серии в «Казино Сочи» состоятся концерты звезд российской эстрады. 6 сентября на сцене «Казино Сочи» выступит певица MOLLY, а 13 сентября – группа Kadebostany.