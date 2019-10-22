Представители триполитанского правительства прибудут в Россию для участия в саммите «Россия – Африка». Малькевич просит СК РФ воспользоваться этим и узнать у премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа о судьбе Максима Шугалеяи Самера Хасан Али Суэйфана, которых похитили в Триполи в мае этого года.

По его словам, россиян удерживают в неофициальной тюрьме «Митига» с ведома Правительства национального согласия. Более того, вооруженная группировка RADA, которая захватила и поместила Шугалея и Суэйфана в тюрьму, входит в состав МВД ПНС Ливии.

Малькевич также обратился к правозащитным организациям и общественникам с тем, чтобы они оказали содействие и помогли вызволить россиян. Он отметил, что условия содержания узников в «Митиге» нечеловеческие. Как известно, надзиратели забавляются тем, что дробят заключённым кости и отправляют за решёткуженщин, появившихся на улице без мужчины. Бывший узник «Митиги» Владимир Текучев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) сравнил террористов ПНС Ливии с фашистами. По его словам, они «ломают» всех, чьёмнение расходится с риторикой триполитанских властей.