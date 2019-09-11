Футбольный сценарий для российского правосудия

Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, длившееся без малого год, завершено. Футболисты, освобожденные по УДО, обретут свободу 17 сентября. Скоро они, вероятно, вернутся к своей профессиональной деятельности. Но речь не о будущем. Разговор – о прошлом.

Не собираюсь оправдывать футболистов, накуролесили они изрядно. Но нельзя не отметить, что дело было странным, ибо многое не установлено, а кое-что и придумано. Например, пьяный дебош в «Сапсане» на пути из Санкт-Петербурга в Москву, о котором сообщил видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный. Впрочем, официальный представитель РЖД заявил, что компания не имеет никаких претензий к футболистам, и информация о беспорядках в поезде не соответствует действительности. Зачем комик так «пошутил», неизвестно. Остается предположить, что его кто-то «надоумил». Чтобы еще больше раздуть эту историю…

По сути, точно известно лишь то, что футболисты соответственно «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев решили отметить десятилетие своей дружбы. И что они, приехав из Санкт-Петербурга в Москву, сначала подрались с шофером «мерседеса» возле стриптиз-клуба «Эгоист», затем устроили дебош в «Кофемании» на Большой Никитской, обзывали непотребными словами находящихся там посетителей, а потом швырнули в одного из них стул. Однако неясно, что послужило причиной буйства – пары алкоголя или оскорбительные слова шофера, а потом человека, в которого они метнули часть ресторанной мебели. Им оказался Денис Пак - глава департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли. К материалам дела, была приложена справка ГКБ имени Боткина с его диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом костей носа, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица».

Неведомо, правду ли говорили подсудимые, в числе которых были брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и приятель футболистов Александр Протасовицкий. Сомнения вызывали и показания свидетелей – путаные, изменчивые

Непонятно, почему так долго велось следствие, казалось бы, простого дела. Ведь его вполне можно было завершить за несколько недель. Так бы, наверное, и произошло, если бы на месте известных игроков оказались, скажем, безвестные слесарь или инженер. И, возможно, их не держали бы взаперти до суда, не наказали бы так строго. Или вовсе спустили бы дело на тормозах.

К делу же Кокорина-Мамаева было привлечено непомерное внимание. Сдается, умышленно: для создания соответствующего настроения в обществе и отвлечения людей от нелегких повседневных забот. Народ, точнее, его агрессивная часть, потребовал крови – оштрафовать дебоширов на огромную сумму, отлучить от футбола, надолго засадить в тюрьму.

Опять же, если бы на месте игроков оказались простые ребята, их бы пожалели – ну, выпили пошумели, с кем не бывает. А тут попались богачи-бездельники: «У них денег - куры не клюют, а у нас на водку - не хватает». Стало быть, надо было устроить показательную выволочку

Игрокам, посаженным в Бутырку, был устроен, выражаясь футбольным языком, жесткий прессинг по всему полю. Их костерили почем зря, припомнив кутеж в Монте-Карло, где они сорили деньгами. На видео, сделанном в тамошнем клубе, было видно, как футболистам подают десятки украшенных бенгальскими огнями бутылок дорогущего шампанского. Это усилило «впечатление», хотя в поведении Кокорина и Мамаева не было ничего криминального. Да, это разврат, но, так сказать, узаконенный. В том смысле, что футболистам платят за их труд непомерные деньги, и они от них просто шалеют. И вытворяют черт знает что.

Впрочем, не все были настроены к провинившимся футболистам отрицательно. К примеру, Рамазан Кадыров говорил, что они получили моральный и психологический стресс и потому заключение отдалит их от большого спорта. Глава Чечни заявил, что футбольный клуб «Ахмат» готов пригласить футболистов в свой состав, когда они выйдут на свободу. Президент другого клуба – «Урал» Григорий Иванов также собирался позвать к себе Кокорина и Мамаева. Несколько дней назад он повторил подобное заявление.

Повторяю, процесс был странным. Не оставляло впечатление, что он проходит по сценарию, причем, «написанному» на самом верху. Не в стиле «а ля Стрельцов» образца 1958 года, а помягче. Да и время сегодня уже другое. Но стиль «игры» прежний

Для громкого судебного процесса требовались люди известные, представительные. Цель - доказать, что в России главенствует закон, обязательный для всех. А то стали говорить, что у нас нет правосудия. В общем, разложили сети и стали ждать, кто в них попадется. Не повезло футболистам…

Но вот что интересно. Ходили слухи, что вскоре после конфликта потерпевший и нападавшие успокоились, пожали друг другу руки и сочли инцидент исчерпанным. Это якобы зафиксировала камера наблюдения ресторана. Но потом на видео осталась лишь сцена дебоша. К ней вернулись, напрочь «забыв» сцену примирения. Значит, кому-то это было надо…

Многое в этом судебном деле, было известно заранее. Главное – что футболистов посадят. Хотя адвокаты подсудимых не раз выражали уверенность, что их клиенты скоро покинут стены Бутырки. И это, возможно, была часть сценария – показать, что исход судебного дела неясен, идут споры между защитой и обвинением и возможен любой вердикт суда.

Однако, повторяю, было понятно, что футболисты не избегнут наказания. Во-первых, российские суды крайне редко выносят оправдательные приговоры, во-вторых, важно, как уже сказано, было важно показать, что закон одинаков для всех. Хотя мы, конечно, знаем, что эта формула далека от действительности. Но тут все было громко, помпезно. И – показательно. Но все ли доказательно?

Статья уголовного кодекса, по которым обвинялись футболисты, позволяла назначить им солидный срок – до семи лет лишения свободы. Но сценарий не предусматривал такого крутого поворота, и все обошлось минимальным сроком – братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к году и пяти месяцам.

Аппеляция не помогла. Кажется, и в этом не было сомнений. Мамаев назвал суд «позором» и «очередным шоу». Кокорин смеялся и на вопрос судьи, поинтересовавшегося причиной его хорошего настроения, рассказал, что недавно общался с человеком, который совершил убийство по неосторожности, и ему дали год и четыре месяца. «А мне - год и шесть. Как тут не улыбаться?» - добавил футболист.

Осужденный квартет, находясь в колонии, не очень-то огорчался. Очевидно футболистам все разъяснили. И наверняка успокоили: скоро вы окажетесь на свободе. В прессе регулярно появлялись сообщения об самочувствии осужденных, о том, что они думали, говорили. Кокорин и Мамаев выглядели неплохо и играли в футбол. Тоже недурно, как встарь, на свободе, и забивали голы

Сценарий подходил к концу. Оставалось нанести последний штрих на рекламу российского правосудия. В начале августа Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении. По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, футболисты проявляют себя с лучшей стороны и «встали на путь исправления». Да и потерпевший, долго время отказывавшийся простить обидчиков, сменил гнев на милость. Всем стало ясно, что скоро футболисты скоро обретут свободу. Так и произошло.

За время, пока шло следствие, потом - судебный процесс, и футболисты отбывали наказание, произошло несколько событий. В апреле нынешнего года футболист «Спартака» Аяз Гулиев на глазах сотен людей избил человека. Игрок на своем «мерседесе», причем на «зебре» задел пешехода, но вместо того, чтобы извиниться, обрушился на него с кулаками. Потом сел в машину, но решив, что «наказания» недостаточно, догнал бедолагу и обрушил на него серию ударов. Потерпевшим оказался гражданин США Майкл Коул, который приехал в Москву изучать русскую литературу. Заодно ему пришлось познакомиться с суровыми российскими нравами - Гулиев сломал филологу нос и повредил лицо.

Однако спартаковец не понес никакого наказания. Коул сначала подал заявление в полицию по факту нападения, однако быстро – вероятно, по настоятельной просьбе клуба Гулиева - жалобу отозвал. И – простил хулигана. Остальные детали сделки – иначе ее и не назовешь – не известны.

Могло ли подобное примирение произойти в истории с Кокориным и Мамаевым? Конечно, но сценарий этого не предусматривал

Еще один спартаковец – ныне он защищает цвета «Ахмата» - Денис Глушаков мог попасть за решетку. Никулинский суд Москвы арестовал вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль футболиста и его супруги в рамках бракоразводного процесса. Несмотря на это решение, футболист вывел из совместно нажитого имущества с женой около 100 миллионов рублей или даже больше. Это грозило ему судом и тюремным заключением. Однако и в этом случае история, судя по всему, закончилась для футболиста благополучно. Во всяком случае, о скрытых Глушаковым миллионах уже никто не вспоминает. Следствие закончено – забудьте?

Эти две истории наглядно показывают, есть ли правосудие в России. Уместно привести еще несколько случаев. Недавно 28-летний машинист метро Кирилл Жуков за то, что на митинге 27 июля дернул за шлем полицейского и причинил ему боль (сам силовик на очной ставке заявил, что больно ему на самом деле не было), был осужден на три года колонии. 34-летний программист Константин Котов, по словам сотрудников правопорядка, скандировал лозунги и «мешал проезду транспорта». За это он был отправлен в колонию на четыре года. 25-летний бизнесмен Данила Беглец потянул полицейского за руку и теперь проведет в колонии два года.

Это снова к вопросу о сценариях на судебных процессах, которые тоже, вероятно, были «написаны» на самом верху. О подобии справедливости здесь говорить трудно, а об акции устрашения государства своих граждан – в самый раз

Государственный обвинитель на сталинских процессах 30-х годов Андрей Януарьевич Вышинский, прозванный Ягуарьевичем, радостно улыбается на небесах…