Футболисты в законе

За 27 лет существования новой России мы почти свыклись с мыслью, что в отношении лояльных в политическом отношении публичных персон законодательство нашей страны работает, мягко, говоря чуть-чуть иначе, чем в отношении простых смертных.

Оставим в покое звёзд эстрады и кино, которые, распуская руки и язык, давя колёсами несчастных обывателей, магическим образом оказывались на свободе, едва ли не на следующий день под аплодисменты одной части аудитории и вздохи другой: «Отмазали!».

А как «выручают» в «кризисных ситуациях» спортсменов?

Общеизвестно, что за любую «гордость» национального спорта, «окажись она в сложной жизненной ситуации, сопряжённой с тем или иным нарушением закона, готово в любой момент вписаться Министерство спорта.

Живое участие готовы принять и компании-владельцы. Проблемы игроков «Зенита» решает «Газпром», «Локомотива» — РЖД, «Алании» — Русгидро, «Динамо» — команда Костина и ВТБ. Список можно продолжить.

Но иногда договориться не получается. Информация утекает в СМИ быстрее, чем получается заткнуть «пробоину» толстой пачкой пятитысячных купюр. И народ, восхищавшийся редкими спортивными подвигами на футбольном поле, обрушивается на спортсменов сокрушительными тирадами, обличающими их «произвол» и «беспредел».

Итак!

Какие шалости позволяли себе звёзды спорта в последние годы?

В августе 2018 года отличился Фёдор Смолов, который на момент неприятного инцидента имел подписанный контракт с «Краснодаром». Пребывая в форме, мягко говоря, «далёкой от идеала», он сел за руль своего люксового авто BMW M5 First Edition.

Лихая езда Смолова привела к ДТП, в котором лишь чудом обошлось без жертв. Нападающий «Краснодара» и сборной России, видимо, решил проверить, до каких единиц сможет разогнаться эксклюзивное авто стоимостью 9 млн рублей и, не справившись с управлением, протаранил дорожные ограждения.

Выбравшись из авто без помощи посторонних, он оперативно скрылся с места происшествия, дабы не предстать перед очами стражей порядка в «неспортивной форме». Смолов отделался 1 годом лишения права на управление транспортным средством. Могло быть вдвое больше, если бы ДПС подоспело раньше. Но «подшофе» доказать не удалось. Футбол в ГИБДД любят. Никто не удивится, если Смолов заберёт свои права пораньше.

В 2015 «за пьяную лавочку» лишили права управления Павла Погребняка, который долгое время играл за «Рединг», но перешёл в «Динамо» и вскоре был пойман с 0,4 промилле в крови.

— Sorry, — с лёгким британским акцентом изрёк футболист. — Привык к британским стандартам «потребления» за рулём.

Что ж. «Туманный Альбион» славится своей демократичностью. Рулить в Англии можно, имея в крови 0,8 промилле. Но тут вам, Паша, не Лондон. Футболист был лишён «розовой карточки» на полтора года.

«Под мухой» ловили в 2013 году «Зенитчика» Александра Бухарова. Он появился в аэропорту «Пулково» в той стадии алкогольного опьянения, которая не позволила питерским стражам порядка пройти мимо. Бухарова изолировали на 7 часов в «обезьяннике» и составили протокол.

Двумя годами раньше за «пьяный руль» привлекали еще одного «зенитчика» — Алексея Ионова, наивно пытавшегося «махнуться» на полном ходу местами со своей супругой, сидевшей на переднем пассажирском.

В дупель пьяный футболист, отметивший победу родной команды над «Шахтёром» (но непричастный к ней), уже после принудительной остановки транспортного средства, пытался дозвониться то представителям службы безопасности «Зенита», то знакомым из ФСБ и обещал сотрудникам ГИБДД проблемы, искренне не понимая претензий и вопрошая: «Что вам опять не нравится?!».

Журналисты не раз и не два ловили футболистов сборной за курением кальяна и смешиванием виски с пивом накануне ключевых матчей. Те подавали в суд (вспомните инцидент с программой «Человек и закон»), но представители российской Фемиды отклоняли их иски.

Всё это — детские шалости. Ну пили и пили? А кто не пьёт? Мы 9 лет наблюдали первого президента России настолько «уставшим», что свыклись с мыслью: пьянка — визитная карточка соотечественника. Это же русские футболисты. Им, в конце концов, можно.

Мамаев и Кокорин превзошли всех

Даже Аршавина, заявившего как-то, что «проигрыш сборной России – это проблемы болельщиков». Их очень долго «отмазывали» и прощали выходки, за которые любого из обывателей ожидало бы куда более суровое наказание, чем то, которое получали футболисты из «скандал-дуэта» «Саша & Паша».

2016

На Евро-2016 Мамаев осерчал на тренера Леонида Слуцкого «не по-детски». Последний принял решение отложить выход игрока на поле до второго тайма. Павел, не стесняясь в выражениях, «предъявил» Слуцкому за дискриминацию, допустив нелестные высказывания в адрес тренера и своих коллег.

В ответ на это Леонид Викторович предложил ему принести извинения и продолжить подготовку к игре. Павел не унимался. Дело дошло до спарринга, в ходе которого футболист Роман Широков «придал мужественности» лицу зарвавшегося коллеги — рассёк мягкие ткани надбровной области.

Команда мгновенно стала на сторону Широкова. Спортсмены предложили Мамаеву оставить претензии при себе. И Мамаеву, почувствовавшему себя неуютно в плотном кольце коллег, пришлось подчиниться.

«Травма была нанесена блином от штанги в тренажёрном зале», — пытались неумело замять скандал футбольные функционеры. А ведь жёстко осадить зарвавшуюся звезду футбола можно было уже тогда. Не стали.



Кто же не помнит эту блистательную вечеринку в ночном клубе Twiga на лазурном берегу, куда один лишь входной билет стоит 1000 евро? В тандеме с Кокориным Мамаев попил там шампанского на 250 000 евро. Не скромно? А что сделаешь? Гонорары отечественных спортсменов позволяют утопить в шампанском Западное Бирюлёво.

2017

Какой русский не любит быстрой езды? И какой русский футболист откажет себе в удовольствии прокатиться по «встречке» на Bentley, наводя ужас даже на видавших виды автомобилистов?

Доставив себе такое удовольствие, едва не приведшее к жертвам, Кокорин простился с водительским удостоверением всего на четыре месяца. Хотя, если бы на его месте был простой русский Ваня, наказание, наверняка, было бы иным.

Мамаев и Кокорин оставались на свободе даже в тот момент, когда в сети наделало шуму видео, на котором Александр в пьяном виде палит из пистолета в воздух.

«Ну, палит и палит», - видимо решили в кабинетах правоохранители. — «Может, он холостыми? Может, пистолет стартовый? Не привлекать же». Тем более, это Северная Осетия, где оружие можно найти даже в ранце у маленького джигита. А тут – целый Алан Чочиев, полузащитник «Крыльев Советов», празднует свадьбу. Как не пострелять?

Спасибо, что не друга в друга. Спасибо, что не в центре Москвы у памятника Жукову, друзья.

2018…

Нет ни малейших сомнений, что Мамаеву и Кокорину сошло бы с рук избиение на парковке гражданина Беларуси Виталия Соловчука. Отмазали бы. Даже с учётом того, что Виталий — личный водитель ведущей программы «Доброе утро» Ольги Ушаковой, имеющей неплохие связи в ФСБ.

Но вот федеральных чиновников в России бить не принято. После того как «сладкая парочка» отечественных футболистов, уверенных в своей безнаказанности, расправилась с Соловчуком, друзья заглянули в «Кофемению». На их беду там завтракал глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Министерства промышленной торговли Денис Пак.

Поддатым молодым людям, «весело» начавшим утро и принявшим российского чиновника за «мигранта при галстуке», захотелось унизить его по национальному признаку.

— Китаец, в Китай вали! — предложил ему Кокорин и Мамаев.

В ответ сдержанный по природе своей Денис Пак намекнул футболистам на необходимость вести себя скромнее и не нарушать общественный порядок.

И случилось то, что случилось.

Чиновники в нашей стране – это святое. Трогать их руками не рекомендуется. А уж бить стульями по голове (подача Кокорина) и кулаками по лицу (подача Мамаева) — и вовсе в высшей степени непатриотично.

Не знали Мамаев и Кокорин, что в это утро в «Кофемании» за одним столиком хотели провести деловые переговоры Денис Пак и генеральный директор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. Последний несколько опешил, увидев, как избивают Пака. Сергей поспешил вмешаться и пострадал от рук сорвавшихся с цепи «спортсменов». Они умудрились изувечить ещё одного «государева человека», разбив ему губу и повредив кисть руки.

Это уж слишком! Ну, как тут замнёшь? Дело вышло громкое. Это вам не из ПМ в небо Северной Осетии, как в копеечку, палить.

Грядущий Новый год омрачён пребыванием в СИЗО, где кулинарная карта совсем не такая, как в Twigo. Из представленных в меню блюд — чифирь, кусковой сахар, консервы и самодельный торт из хлеба со сгущенкой. Вместо девочек с лазурного берега скупые мужские объятия сокамерников. Никакого боя курантов. Отбой по графику – в 22.00.

Остаётся ткнуться конопатой физиономией в подушку. И спать. А там, глядишь, и до суда рукой подать. Но даже если Мамаеву и Кокорину впаяют «двушечку» за побои, то нет ни малейших сомнений, что сидеть они будут красиво.

Специфика пенитенциарной системы России такова, что простым гражданам ФСИН может предложить лишь пытки морального и физического характера от садистов в погонах. Так было в исправительной колонии Ярославля. Ну а привилегированным — спецобслуживание, включающее мягкую мебель, улыбки ковоиров, красную икру, крабы и шашлык. Так сидит один из «бандитов-цапков» в амурской колонии, якобы, «строгого режима».

И чем чёрт не шутит? Вдруг среди представителей криминальной элиты есть заядлые футбольные фанаты? Тогда Мамаева и Кокорина могут даже «короновать».

И будут у нас в России первые футболисты в законе, для которых так долго был не писан закон. А потом про их горькую судьбу по НТВ покажут сериал.

Вот такая будет история!

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