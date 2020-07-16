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Футболиста «Ахмата» задержали за употребление наркотиков в машине

Артем Денисов
16 июля, 2020 03:04
1 мин
наркотики
Фото: Pixabay

Сотрудники ГИБДД Грозного остановили автомобиль футболиста «Ахмата».

Как сообщается, спортсмен был в состоянии наркотического опьянения. Речь идет о 27-летнем нападающем чеченского футбольного клуба Митришеве Магомеде.

Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль на одной из улиц города, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, «Аэрофлот» отказался заключать новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Из плана убрали контракты с баскетбольным и футбольным ЦСКА, а спонсорство английского Манчестер Юнайтед оставили.

Об этом написал Telegram-канал Baza. Споры между авиаперевозчиком и РФС начались после смены руководства у последнего.

Новые менеджеры заявляли, что контракт в 400 тыс. долларов за год им неинтересен. Стороны сошлись на цифре в 30 млн рублей за 9 месяцев.

темы
наркотики
футболист
грозный
1 мин