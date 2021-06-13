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Футболист сборной Бельгии сообщил о тяделой и редкой травме после игры с Россией
13 июня, 2021 13:22
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Тимоти Кастань, выступающий в национальной команде Бельгии, заявил о невозможности продолжить участие в турнире Евро-2020.
Проблема в том, что молодой игрок столкнулся на матче с Россией с футболистом из РФ Далером Кузяевым. В результате у Кастаня диагностировали двойной перелом стенки глазницы. Ему может предстоять операция.
Напомним, в прошедшем в Санкт-Петербурге матче по футболу, сборная России проиграла команде из Бельгии со счетом 3-0.
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