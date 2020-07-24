Футболист Дмитрий Тарасов устроил дебош в самолете

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Футболиста клуба «Рубин» Дмитрия Тарасова заподозрили в дебоше во время полета по маршруту Казань — Москва.

Информацию об этом распространили пассажиры рейса. Сообщается, что спортсмен был в очень «веселом» состоянии. Большая компания из пяти-шести человек сидела на задних рядах и кричала весь полет. Когда борт приземлился, один из участников стал кричать и требовать не снимать его.

Прокомментировать обвинения в дебоше Тарасов не захотел. «Какие пассажиры? Я не хочу отвечать вообще», — заявил спортсмен, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, «Аэрофлот» отказался заключать новый контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Из плана убрали контракты с баскетбольным и футбольным ЦСКА, а спонсорство английского Манчестер Юнайтед оставили.

Об этом написал Telegram-канал Baza. Споры между авиаперевозчиком и РФС начались после смены руководства у последнего.

Новые менеджеры заявляли, что контракт в 400 тыс. долларов за год им неинтересен. Стороны сошлись на цифре в 30 млн рублей за 9 месяцев.

Позже гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев полностью отказался от контракта. Переговоры длились с августа 2018 года.