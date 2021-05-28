Футболист Александр Кокорин решился на пластическую операцию

Люди

Российский футболист, выступающий за «Фиорентину» Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram снимок из больничной палаты.

Спортсмену сделают септопластику, чтобы исправить носовую перегородку. Футболист будет неделю будет находиться в стационаре, а последующий месяц пройдет под наблюдением хирурга, сообщает «Матч ТВ».

Игроком «Фиорентины» Кокорин стал в январе текущего года. Туда он перешел из «Спартака».