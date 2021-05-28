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Футболист Александр Кокорин решился на пластическую операцию
28 мая, 2021 04:02
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Российский футболист, выступающий за «Фиорентину» Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram снимок из больничной палаты.
Спортсмену сделают септопластику, чтобы исправить носовую перегородку. Футболист будет неделю будет находиться в стационаре, а последующий месяц пройдет под наблюдением хирурга, сообщает «Матч ТВ».
Игроком «Фиорентины» Кокорин стал в январе текущего года. Туда он перешел из «Спартака».
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