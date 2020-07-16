ФСБ задержала начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

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В Москве сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева. Арест произошел при получении Дмитриевым 1,5 млн рублей от предпринимателя, который хотел посмотреть материалы дела, связанного с его родственником.

Согласно СМИ, задержанный Дмитриев признал свою вину. РБК сообщает, что, по данным ТАСС, его подозревают в получении взятки, а «Интерфакс» и «РИА Новости» сообщают, что Дмитриева задержали по делу о мошенничестве.