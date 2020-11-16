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На Алтае задержаны участники охоты на краснокнижных горных баранов - архаров. Среди задержанных был глава экологического фонда «Аргут» Эрмен Суркашев.

На охоте он сопровождал предпринимателя из Москвы, имя которого не называют. С ними был местный житель, который известен как устроитель трофейной охоты на Алтае.

ФСБ остановила Суркашева, когда тот был на расстоянии выстрела от стада архаров.

Участники охоты заявили, что собирались стрелять в сибирского горного козла. Однако в пресс-службе национального парка «Сайлюгемский», где поймали охотников, сказали, что горные козлы там не обитают, но зато живут архары, пишет «Тайга.инфо».

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