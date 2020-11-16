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Главу государственного экофонда задержали на Алтае за VIP-охоту на краснокнижных архаров

Лилия Караева
16 ноября, 2020 14:15
1 мин
Горный козел
Pixabay.com

На Алтае задержаны участники охоты на краснокнижных горных баранов - архаров. Среди задержанных был глава экологического фонда «Аргут» Эрмен Суркашев.

На охоте он сопровождал предпринимателя из Москвы, имя которого не называют. С ними был местный житель, который известен как устроитель трофейной охоты на Алтае.

ФСБ остановила Суркашева, когда тот был на расстоянии выстрела от стада архаров.

Участники охоты заявили, что собирались стрелять в сибирского горного козла. Однако в пресс-службе национального парка «Сайлюгемский», где поймали охотников, сказали, что горные козлы там не обитают, но зато живут архары, пишет «Тайга.инфо».

Весной Россия впервые за 23 года обновила Красную книгу. Обычно подготовка нового перечня занимает 10 лет.

темы
ФСБ
Красная книга
задержание
Алтай
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