ФСБ предотвратила теракт в Ростовской области

Общество

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Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта, который планировался к совершению членами «Исламского государства»* в Ростовской области.

В составе террористической ячейки числилось шесть человек, среди которых были как граждане Российской Федерации, так и граждане среднеазиатских стран. Террористическая группа планировала совершение преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также терактов в больницах и школах.

Операция по ликвидации террористической ячейки была проведена в Азовском районе Ростовской области. Террористы оказали сопротивление, применив в отношении правоохранительных органов огнестрельное оружие. В результате самоподрыва на самодельном взрывном устройте главарь группировки погиб. Жертв среди сотрудников ФСБ и гражданских лиц нет, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя.

*Террористическая организация, запрещенная в России.