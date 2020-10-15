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ФСБ нейтрализовала террористов в Волгограде. Они планировали взорвать ряд объектов

Антон Мельников
15 октября, 2020 14:21
2 мин
в
ФСБ России

В Волгограде бойцы ФСБ нейтрализовали группу террористов, которая планировала провести теракты в городе. В группу входили выходцы из Центрально-Азиатского региона, которые являются членами террористической группы «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещена в РФ.)

«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы.

В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения диверсионно-террористических актов», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

У террористов была обнаружена бумажная карта Волгограда, с намеченными целями. Согласно ей, атаке в том числе должен был подвергнуться монумент «Родина-мать зовёт!», передаёт РИА «Новости».

темы
терроризм
ФСБ
Волгоград
теракт
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