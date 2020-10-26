Французские власти утратили контроль над коронавирусом. Пора вводить локдаун

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Завотделением инфекционных и тропических болезней больницы Сальпетриер в Париже Эрик Комс заявил, что французские власти не контролируют распространение COVID-19. По мнению врача, в стране необходимо вводить локдаун.

«Мы потеряли контроль над эпидемией еще несколько недель назад», — отметил Комс.

Вместе с тем, крайне негативную ситуацию отметил председатель научного совета при французском правительстве, иммунолог Жан-Франсуа Дельфрасси. По его словам, Франция находится «в очень тяжелом, даже критическом положении». Коллеги Дельфрасси считают, что число новых зараженных в стране ежедневно может увеличиваться более чем на 50 тысяч. Если же учитывать тех, у кого нет симптомов и тех, кто не сдавал тест на коронавирус – число зараженных может приближаться к 100 тысячам, передаёт Lenta.ru.