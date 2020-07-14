Французские медики добились «исторического» увеличения зарплат

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Французское правительство одобрило повышение зарплат медперсонала на 8 миллиардов евро.

Во Франции медицинские работники, боровшиеся с коронавирусом, были признаны героями. Ежедневно, во время жестких карантинных ограничений, жители французских городов, около 8 вечера, выходили на балконы, или открывали окна, и аплодировали в знак благодарности медикам. Но в последние месяцы многие работники сферы здравоохранения протестовали, требуя повышения оплаты и большего финансирования больниц.

Профсоюзы и правительство вели переговоры по поводу зарплат на протяжении семи «жарких» недель. В итоге власти одобрили увеличение финансирования на 8 миллиардов евро.

Соглашение предусматривает увеличение расходов на 7,5 млрд евро, которые пойдут на увеличение базового оклада для медсестер, санитаров и других немедицинских работников здравоохранения. Базовый оклад будет увеличен на 183 евро в месяц (14 803 рубля). Еще 450 миллионов евро будет затрачено на компенсации для врачей, работающих в государственных больницах, сообщает Euronews.

Новый премьер-министр страны Жан Кастекс назвал достигнутые соглашения «историческим моментом для нашей системы здравоохранения». Премьер отметил усилия медиков по борьбе с пандемией коронавируса и добавил, что повышение зарплат - это «в первую очередь значительное признание тех, кто был на передовой».

Ранее Русская Планета писала о том, что подмосковные медики, работающие с COVID-19, получат более 425 млн рублей дополнительных выплат.