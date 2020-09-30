Француженка нашла 500 тысяч евро в унаследованной квартире

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Жительница Парижа нашла в квартире чемодан, в котором обнаружила 500 тыс. евро. Об этом сообщает газета Parisien.

Женщина унаследовала квартиру вместе с подвалом от своей матери и решила ее продать. Она поручила подготовку к продаже риэлторам.

Подвал сдавался в аренду, однако постояльца найти не удалось, поэтому пришлось вызывать слесаря и вскрывать дверь помещения. Внутри женщина нашла чемодан, в котором было 500 тыс. евро. Она вызвала полицию, опасаясь, что находка может иметь криминальное происхождение.

Полиция передала находку сотрудникам из бригады финансовых расследований для установления владельца чемодана, пишет «РИА Новости».

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные штаты пообещали выплатить до 10 млн долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы.