Франция призывает граждан немедленно бежать из покинутой американцами страны. Другого шанса не будет
Французское посольство в Афганистане выпустило обращение к своим гражданам. Ведомство призвало всех находящихся в Афганистане французов немедленно покинуть страны. Обращение к гражданам Франции вызвано серьезным ухудшением ситуации с безопасностью.
В сообщении французского ведомства также сообщается, что для вывоза граждан будет организован специальный рейс. Он вылетит из Кабула в Париж 17 июля. С его помощью оказавшиеся в Афганистане французы смогут бесплатно вернуться на родину.
Посольство подчеркивает, что рейс 17 июля будет единственным, дополнительных вывозных полётов не будет. В связи с этим, ведомство рекомендует воспользоваться именно этой возможностью, передаёт «МК».
Напомним, ранее президент Джо Байден заявил, что войска США покинут Афганистан. По данным Центрального командования американской армии, на 13 июля вывод войск завершен на 95%. В связи с уходом американцев, в Афганистане вновь активизировались группировки боевиков и вспыхнули бои.