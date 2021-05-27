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Франция начала выдавать визы россиянам. Однако есть ограничения

Дмитрий Байков
27 мая, 2021 14:50
1 мин
Дмитрий Байков
27 мая, 2021 14:50
1 мин
Pixabay
Pixabay

Генеральное консульство Франции в Москве возобновило выдачу виз для граждан России. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Сообщается, что с 1 июня можно подать запрос во французское консульство в Москве для продления пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной в период 2020 или 2021 года.

Возможность запросить визу для других заявителей будет вводиться позже и постепенно. Границы между Францией и Россией остаются закрытыми, въезд разрешается только определенным категориям граждан, пишет «РИА Новости».

«На открывающиеся направления цены будут лояльные». «Русская планета» поговорила с вице-президентом Российского союза туриндустрии Юрием Барзыкиным.

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