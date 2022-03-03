Новости – Люди
Люди
Формула-1 умчалась из России как минимум на два года
3 марта, 2022 16:04
1 мин
1 мин
ANTONIN VINCENT
Владельцы самой престижной в мире автомобильной гонки расторгли контракт с российским промоутером АНО «Росгонки».
Американская компания Liberty Media, владеющая «Формулой-1», по согласованию с Международной автомобильной федерацией (FIA) расторгла контракт на дальнейшее проведение соревнований в России.
До событий на Украине организаторы намечали провести этап гонки в 2022 году на автодроме в Сочи, а с 2023 - включить в графики чемпионата мира новую российскую супер-трассу «Игора Драйв», построенную в Приозерском районе Ленинградской области, - напоминает Championat.ru.
На сегодняшний день эти планы остались только на бумаге.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости