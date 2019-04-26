«Фонтанка» теряет читателей и пытается вернуть аудиторию с помощью кликбейта
«Фонтанка» теряет читателей и пытается вернуть аудиторию с помощью кликбейта

Издание распространяет слухи про «двойника» Евгения Пригожина

Петербургское издание «Фонтанка» превращается в «желтую газету». Ради повышения цитируемости издание активно раскручивает историю про «двойника» бизнесмена Евгения Пригожина.

Новость об «аресте» предпринимателя появилась на «Фонтанке» сегодня, 26 апреля. Статья сопровождалась фотографией Евгения Пригожина — известного петербургского бизнесмена. Однако речь в статье шла о совершенно другом человеке. Преступник, прежде чем решиться на правонарушение, изменил настоящее имя на более узнаваемое. «Фонтанка» воспользовалась инфоповодом, чтобы привлечь к себе внимание аудитории.

На публикацию незамедлительно отреагировала пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей «настоящему» Евгению Пригожину. Как сообщает пресс-служба, юристы «Конкорда» анализируют статью на предмет правонарушений.

По словам Пригожина, которые цитирует пресс-служба в ответе изданию «Газета.ру» некогда уважаемое издание «Фонтанка», идет на любые ухищрения, в том числе, накручивает просмотры, чтобы вернуть лидирующие позиции в рейтинге петербургских СМИ. Сейчас самые читаемые издания Петербурга — «Невские новости», «Комсомольская правда» и другие.

Бизнесмен также отметил, что юристы «Фонтанки» работают лучше журналистов:

«Фонтанка» в своих текстах хитро выстраивает речевые обороты так, чтобы читатель поверил в фейк, но возможности подать в суд у пострадавшей стороны не было» — заключил Пригожин.

Теги:
События: общество
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