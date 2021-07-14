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Флагманский авианосец флота Великобритании «заразился» коронавирусом
14 июля, 2021 15:50
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Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look press
На флагманском корабле Королевского ВМФ Великобритании - авианосце «Королева Елизавета» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Авианосец вышел из Британии в мае, возглавив демонстрационный поход международной авианосной ударной группы. В данный момент он находится в Индийском океане. На корабле выявлено около 100 случаев заражения коронавирусом.
На других кораблях авианосной ударной группы также зарегистрированы случаи заражения.
«Королева Елизавета» - самый большой авианосец в истории британского флота. Площадь его палубы равна трем футбольным полям. На его борту могут быть размещены 40 боевых самолетов и вертолетов. Экипаж корабля 600 человек, плюс 900 человек авиагруппа.
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