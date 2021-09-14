Финны снова начнут давать визы россиянам. Но в страну могут не пустить
С 1 октября финское посольство в Москве снова начнет принимать документы на выдачу виз россиянам, которые относятся к определенным категориям. При этом даже после получения визы, Финляндия может отказать в пересечении её границы. Об этом сообщили в финском диппредставительстве.
Согласно сообщению, посольство будет принимать заявления на визу от россиян для совершения деловых поездок. Также документы будут приниматься от лиц, которым Финляндия ранее выдавала визы сроком не менее 2-х лет и срок действия которых истек.
При этом посольство подчеркивает, что в стране продолжают действовать эпидемиологические ограничения на въезд. Поэтому каждый потенциальный получатель визы должен подписать согласие с правилами въезда. Согласно им, гости страны должны самостоятельно проверять условия въезда и отдавать себе отчет в том, что виза не является гарантией въезда в Финляндию.
«Решения об ограничениях на въезд принимаются правительством Финляндии в соответствии с рекомендациями, действующими в Европейском союзе», — приводят текст заявления финского посольства «Ведомости».