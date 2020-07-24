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Финляндия дала зеленый свет на въезд в страну жителям многих стран

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 22:54
1 мин
Фото
Фото: depositphotos

Финляндия приняла решение продлить ограничения на въезд в страну, введенные на фоне пандемии COVID-19, до 25 августа. Исключения есть, но Россия к ним не относится.

По информации Пограничной охраны Финляндии, посещать страну могут жители пяти европейских стран, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе Андорры и Кипра, а также жители девяти неевропейских стран, среди которых Япония и Южная Корея. Ну и 15 стран Шенгена.

А вот жителям Австрии, Словении, Швейцарии, Алжира и Австралии из-за новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа въезжать в Финляндию запретили.

Все эти меры вступят с силу с 27 июля.

С начала пандемии в Финляндии было зафиксировано 7 380 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 329 пациентов.

темы
туризм
коронавирус
Финляндия
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