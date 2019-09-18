Финансовые трагедии российской армии

До конца осени этого года Госдума должна рассмотреть законопроект о материальной ответственности командиров и резервистов. Срок давности по нарушениям, которые привели к порче имущества, составит три года. Высокопоставленные офицеры и граждане, периодически проходящие военные сборы, будут возмещать ущерб воинской части с рассрочкой платежа под расписку.

Последние годы государство последовательно совершенствует процедуру взыскания штрафов с военнослужащих. Сейчас контрактник может не платить сразу всю сумму, которую установил суд. Ежемесячно с него будет взыскиваться не более одного месячного оклада. Таким образом военнослужащий относительно безболезненно может погасить весь ущерб.

На первый взгляд данное нововведение может показаться вполне разумной мерой. Военнослужащему нет необходимости занимать деньги у родственников, друзей, брать кредит в банке, влезая в жуткие самоубийственные долги. Сторонники рассрочки по выплате ущерба считают, что данная форма экономического наказания будет способствовать повышению «технической дисциплины» в войсках

Однако на практике нововведение лишь ужесточает материальную ответственность. Ранее проблема порчи военного имущества решалась в основном в неформальном порядке. Повреждённую технику и вооружение, как правило, списывали под различными предлогами. Служебные проверки, уголовные дела и судебные разбирательства невыгодны ни начальству, ни военнослужащим, допустившим нарушения по тем или иным причинам.

К формальному порядку прибегали в тех обстоятельствах, когда порчу имущества было невозможно скрыть по бумагам. Чаще всего это происходило при нанесении многомилионного вреда, например, потери такой сложной и дорогостоящей военной техники как самолёт.

Виновные нередко получали условные сроки и были вынуждены выплачивать Минобороны феерические по размерам компенсации. Например, в феврале 2018 года лётчика истребителя Су-27 Сергея Нефёдова приговорили к двум годам условно и штрафу в 27 миллионов рублей за неподлежащий восстановлению самолёт

В конце марта прошлого года апелляционный суд всё-таки избавил офицера от компенсационных выплат, которые были ему явно не по карману. Но, согласно действующему законодательству, Нефёдову в рамках первого судебного решения могли бы «пойти навстречу», составив график платежей, которые он отдавал бы государству (видимо, до конца своей жизни).

Законодательные изменения последних лет направлены на выведение из тени всех инцидентов, связанных с порчей военного имущества. Таким образом Минобороны (вроде бы) стремится действовать по закону. Однако в реальности принцип неотвратимости компенсационных выплат оказывает крайне негативное влияние на мотивацию военнослужащих и не приводит к ожидаемому оздоровительному эффекту.

Неизбежность штрафов дамокловым мечом висит над солдатами и офицерами при выполнении учебных и боевых задач. Хотя специфика армейской службы такова, что порча имущества происходит постоянно в силу самых разных причин. Многие ошибки и ЧП порой невозможно предугадать. И сейчас военнослужащие уже не могут рассчитывать на снисхождение начальства, следствия и суда

В России ежегодно проводятся стратегические манёвры, внезапные проверки, десятки тактических учений и командно-штабных мероприятий. Интенсивность боевой и оперативной подготовки Вооружённых сил РФ заметно возросла. В связи с этим увеличилось количество поломок и потерь военной техники.

Ещё одна причина участившихся случаев порчи имущества — нехватка в войсках опытных кадров. «Русская Планета» неоднократно обращала внимание на текучку сержантского состава, дефицит лётчиков и инженеров боевой авиации. Сложная кадровая ситуация сложилась на флоте, служба на котором неотделима от эксплуатации сложной техники и вооружения.

Весной 2019 года на 12 миллионов рублей был оштрафован командир дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Краснодар» Денис Сопин за столкновение в Балтийском море с иностранным гражданским судном на учениях в 2016 году. Командира дивизиона субмарин капитана первого ранга Игоря Мартемьянова (был старшим офицером на борту «Краснодара») обязали выплатить 5 миллионов рублей. Общая сумма ущерба от инцидента составила 33 миллиона рублей.

Сопин и Мартемьянов признали свою ответственность за столкновение. По информации газеты «Коммерсант», Мартемьянов является инвалидом третьей группы (в связи с заболеваниями, полученными в период военной службы), имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и выплачивает банковский кредит. Несмотря на это, учитывая сумму ущерба, можно сказать, что офицеры ВМФ легко отделались.

«Минобороны решает проблему классическими бюрократическими методами. Если зафиксирован факт ущерба — заплати. Как такой подход отражается на желании служить, никто, видимо, всерьёз не задумывается. Ценность человека в нашей армии всегда была, откровенно говоря, небольшой, а сейчас становится ещё меньше», — пояснил военный источник РП

По его словам, ситуация усугубляется отсутствием независимой системы военных следственных органов и гарнизонных судов. В подавляющем большинстве случаев военнослужащий не может рассчитывать на снисхождение следствия и суда. Скорее всего, его признают виновным. Максимум, на что он может надеяться, это снижение размера компенсации до более-менее разумной суммы.

«В ходе рассмотрения дел, как правило, заключаются сделки, которые позволяют сократить сумму ущерба, но от военнослужащих непременно добиваются признания своей вины. Это игра в закон представляет собой унизительную для солдат и офицеров процедуру. Сегодня проводятся следственные мероприятия даже из-за смешных сумм. И при этом все прекрасно понимают, что в это время наверху спокойно растаскиваются миллиарды», — констатировал собеседник РП

Хрестоматийный пример — 15 уголовных дел против военнослужащих 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГРУ (Тольятти) из-за якобы совершённого хищения средств Минобороны, выделенных на питание. Во время командировки в Хабаровский край спецназовцы решили питаться в гражданской столовой рядом с военной частью, но не снялись с котлового довольствия. Вернувшись в Тольятти, они добились выплаты компенсации за питание вне части.

В ходе проверки местная военная прокуратура установила факт мошенничества и возбудила уголовные дела против военнослужащих. Оказывается, что спецназовцы «незаконно наели» аж на 19 тыс. рублей! В судебном порядке внимательные прокуроры взыскали с офицеров 30 тысяч рублей.

Очевидно, что спецназовцы нарушили установленный в войсках порядок питания. Но стоило ли из-за этого абсолютно ничтожного инцидента возбуждать 15 уголовных дел против военнослужащих, которые, по информации СМИ, выполняли боевые задачи в Сирии и имеют награды за ратные подвиги?

Законопроект о материальной ответственности командиров и резервистов, который, скорее всего, примет Госдума до конца 2019 года, станет дополнительным раздражающим фактором, который будет способствовать вымыванию из рядов вооружённых сил РФ опытных и уважающих себя военнослужащих

В вопросе о мерах материальной ответственности Минобороны имеет смысл взять на вооружение гражданский опыт применения системы штрафов. Множество успешных компаний полностью отказались от метода экономического кнута, осознав, что поборы лишь отравляют атмосферу в коллективе и не способствуют повышению производительности и дисциплины.

Применительно к армии закон о материальной ответственности необходимо применять только, когда речь идёт об умышленной порчи имущества. Во всех остальных инцидентах возмещение ущерба должно происходить за счёт средств госбюджета. Реализация нынешней политики экономических наказаний приведёт к тому, что количество финансовых трагедий в армии продолжит возрастать.