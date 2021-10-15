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Филиал Патриарших прудов: согласован проект новых небоскрёбов «Москва-Сити»
15 октября, 2021 21:28
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https://t.me/moscowmap
Вместо пятиэтажек микрорайона «Камушки» появятся новые высотные здания. Самая высокая башня уходит вверх на 470 метров, что на четверть выше башни «Федерация»
Новый квартал «Москва-Сити» будет иметь приятный ландшафтный дизайн. За основу авторы проекта взяли концепцию Патриарших прудов. В центре квартала разместится стеклянный куб – что будем в этом помещении, пока не говорят.
Водяное пространство будет сделано как бассейн: берег забетонируют, приставят лестницы. По периметру высадят деревья, озеленят и башни. Это будет самый высокий зимний сад в Москве.
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