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ФИФА показала расписание игр чемпионата мира-2022 в Катаре

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 17:14
1 мин
Фото
Фото: ФИФА

ФИФА опубликовала на своем официальном сайте расписание игр чемпионата мира 2022 года в Катаре, запланированных на ноябрь-декабрь.

Так, первый матч турнира состоится 21 ноября на стадионе в Эль-Хауре, в нем сыграет сборная Катара.

Встречи на групповом этапе будут начинаться в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 по европейскому времени, матчи 3-го тура группового этапа и плей-офф — в 16:00 и 20:00. Групповой этап продлится до 2 декабря.

Затем, с 3 по 6 декабря пройдут матчи 1/8 финала, а 9-10 декабря пройдут четвертьфиналы.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на стадионе в городе Лусаил.

темы
спорт
Катар
ФИФА
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