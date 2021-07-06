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ФИФА нашла замену Украине после отказа ехать на ЧМ в Москву
6 июля, 2021 23:24
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Nikolay Titov/Global Look Press
Сборная Швейцарии заменит Украину, которая отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в России.
По итогам европейской квалификации в Португалии украинская сборная гарантировала себе место на турнире, заняв второе место. Также на чемпионат мира отобрались сборные Беларуси, Испании и Португалии. Швейцария по итогам отбора стала пятой.
Как отмечается, Киев решил не отправлять сборную на турнир в Москву. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий ранее призвал бойкотировать мероприятие, сообщает РБК.
ЧМ будет проходить с 19 по 29 августа на территории московского спорткомплекса «Лужники». Российская сборная является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу.
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